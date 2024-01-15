إيطاليا: اجتماع وزاري حول أمن الملاحة بالبحر الأحمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر من قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية، عن انعقاد اجتماع تنسيقي بعد ظهر اليوم الإثنين، بين رئاسة المجلس ووزارتي الخارجية والدفاع لبحث العناصر الرئيسية للأزمة في منطقة المتوسط ​​الموسعة، وبشكل خاص الوضع الأمني ​​للملاحة في البحر الأحمر.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، إلى جانب وزير الدفاع غويدو كروزيتّو ووكيل رئاسة الوزراء ألفريدو مانتوفانو، قاموا بمقارنة التحليلات التي أجرتها إداراتهم واتفقوا على المبادئ التوجيهية التي سيتم اقتراحها في الاجتماعات الدولية المقبلة”.

وذكرت المصادر الحكومية، أن “المقترحات ستطرح لا سيما في اجتماع مجلس الشؤون الأوروبية في 22 كانون الثاني/يناير الجاري”، حيث “سيتم مناقشة تشكيل قوة بحرية أوروبية مخصصة لحماية السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر”.