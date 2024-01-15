برلماني إيطالي: عصابات الأطفال حالة طوارئ تتطلب دوريات أمن ليلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى برلماني إيطالي معارض، أن انتشار عصابات الأطفال في البلاد تمثل طوارئ، تستدعي نشر أفراد من القوات المسلحة في الشوارع ليلاً.

جاء ذلك على يد المنسق السياسي لحزب (نحن المعتدلون) سافيريو رومانو، في مساءلة خطية وجهها إلى وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي.

وقال رومانو، إن “الأجانب من الجيل الأول أو الثاني في الشمال، والإيطاليون الذين يعيشون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية تتسم بالمشقة والتهميش، هم أعضاء عصابات الأطفال المكونة من قاصرين يرتكبون جرائم في المدن الكبرى، تؤدي إلى زيادة انعدام الأمن”.

وذكر عضو مجلس النواب، أن “عمليات السلب والسرقة أدت إلى احتلال مدينة ميلانو المركز السابع بين مدن البلاد من ناحية عدد الشكاوى، إلا أن ظاهرة عصابات الأطفال منتشرة في جميع أنحاء البلاد”.

وتابع: “في باليرمو، تعرض رجل مؤخراً للطعن لأنه أمسك بمجموعة أطفال كانوا عازمين على سرقة دراجة، وذلك قبل وقت قصير من وقوع حادثتي إطلاق نار في شارع يرتاده شباب باليرمو”، بينما “تتزايد حوادث الطعن وتبادل الأعيرة النارية في الشوارع، ويتورط فيها شباب وقاصرون بشكل متزايد”.

وأوضح النائب رومانو، أنه “لاستعادة الأمان والهدوء في شوارع المدن، يعد التدخل الحكومي ضروريًا، مثل توسيع نطاق عملية (طرق آمنة) بالاستعانة بدوريات للقوات المسلحة في الليل أيضاً”. واختتم قائلاً: “إن عودة حوادث العنف على يد الشباب أمر واضح للجميع، ومن الضروري التدخل في الوقت المناسب”.