جينتيلوني: ينبغي استكمال إصلاح ميثاق الاستقرار في الأسابيع المقبلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، عن “الشعور بالرضا عن التوصل إلى حل”، بشأن إصلاح ميثاق الاستقرار.

وأضاف جينتيلوني في تصريحات ببروكسل الإثنين، على هامش اجتماعات مجموعة اليورو، أن البرلمان الأوروبي سيصوت “على التقرير الخاص بالميثاق يوم الأربعاء”، ومن ثم “يجب أن تبدأ الثلاثيات بأقرب وقت ممكن، لتختتم العملية في الأسابيع المقبلة”.

وذكر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، أن “في الربع الثالث من عام 2023، كانت لدينا 12 دولة في الاتحاد الأوروبي ذات نمو سلبي و13 دولة ذات نمو منخفض للغاية”.

وأوضح القيادي في الحزب الديمقراطي الإيطالي، أن “دور الاقتصاد الألماني له أهمية خاصة بالطبع”، لكن “نحن ندرس أيضاً إمكانية انتعاش تدريجي ستكون له أيضاً عواقب على الاقتصادات الأخرى المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الألماني”.