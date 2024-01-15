مفوض أوروبي: يجب التوصل لاتفاق سريع بشأن ميزانية المساعدات لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعلن مفوض أوروبي، أنه “سنتحدث عن المساعدات الممنوحة لأوكرانيا غدًا في اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية الاوروبي (إيكوفين)”.

وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني في تصريحات ببروكسل الإثنين، على هامش اجتماعات مجموعة اليورو: “نحن نضغط من أجل التوصل إلى اتفاق سريع بشأن الإطار المالي المتعدد السنوات 2021-27″، كما “سنبحث أيضاً كيفية تقديم مساهمتنا كوزراء مالية في هذه المناقشة”.

وبشأن آلية الاستقرار الأوروبي (MES)، قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، إن في بروكسل “هناك بالتأكيد أسف لقرار البرلمان الإيطالي عدم التصديق على المعاهدة”، لكن “البرلمان يتمتع بالسيادة كما يقولون”، ومع ذلك “أعتقد أن هذا الندم يجب أن يترجم أيضاً إلى دفعة لإيجاد طريقة لحل هذه القضية”.

وأوضح القيادي في الحزب الديمقراطي الإيطالي، أنه “لا يمكننا تجنب إمكانية استخدام هذه الموارد، والتي تدعمها جميع الدول الأوروبية تقريبًا أيضاً”، وبالتالي “احترام قرار البرلمان، والندم والإرادة للمضي قدماً”.