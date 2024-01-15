ميلوني لميقاتي: أقصى استعداد للعمل مع جميع الأطراف المعنية بأزمة الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت الحكومة الإيطالية، أن رئيسة مجلس الوزراء جورجا ميلوني، أجرت اليوم الإثنين اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وقالت مذكرة صدرت عن قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية، أنه “خلال تبادل وجهات النظر، جرى تناول آخر تطورات الأزمة الدائرة، وتم التأكيد على إرادة كلا الزعيمين لتجنب توسيع رقعة الصراع القائم في قطاع غزّة”.

ووفقاً للمذكرة الحكومية، فقد ناقشت ميلوني، على وجه الخصوص “كيفية تعزيز الوساطة الجارية بين لبنان وإسرائيل”، مؤكدة “استعداد إيطاليا الأقصى للعمل مع جميع الأطراف المعنية” بالصراع.

وأشار البيان، إلى أن رئيسة الوزراء، شددت على أن “إيطاليا لا تزال ملتزمة بقوة باستقرار لبنان”، واختتم بنقل، “تأكيد رئيسا الحكومتين على أهمية مواصلة التنسيق بشأن تطورات الأزمة”.