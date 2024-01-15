إيطاليا: نصب تذكاري للمهاجرين على كورنيش بوتسالّو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ تم افتتاح نصب تذكاري مخصص للمهاجرين في الجزء الشمالي من كورنيش بوتسالّو بمحافظة راغوزا الصقلّية.

وبهذا الصدد، قال رئيس البلدية روبرتو أمّاتونا: “إنه يمثل الترحيب الأخوي، التنوع، قوة الإنسانية والتحديات التي يواجهها المهاجرون في سعيهم إلى حياة أفضل”، مبيناً أن “المروحة والدفة، العنصران المركزيان والهامان في النصب التذكاري الجديد، هما أجهزة دفع السفينة التي تسببت عام 2014، بمأساة وقعت في المياه قبالة بوتسالّو”.

وأوضح العمدة أن “وضع نصب تذكاري مخصص للمهاجرين في وسط هذا الامتداد الساحلي، يُعدّ رمزًا مهمًا للتضامن وتخليد الذاكرة”، وهنا “أود أن أشكر محافظ راغوزا، جوزيبي رانييري، على عمله الاستباقي الدؤوب مع وزارة الداخلية لتمويل عملية تأمين الساحل بأكمله، والقيادة الإقليمية لفرقة إطفاء راغوزا ممثلة بجوفاني دي ستيفانو ومن قبل رئيس القسم المعني كارلو تيدونا، الذي كان أول من تدخل ونسق عمليات انتشال جثث المهاجرين”.

وأشار أمّاتونا إلى أن “شهادته المؤثرة كانت سبباً لتفكير عميق لدى الجميع، كما أود أن أشكر أولئك الذين شاركوا بهذه المبادرة المهمة كشهادة على عظمة مدينتنا، البوابة الحقيقية للبحر الأبيض المتوسط”.