إضافة عضو بحركة الشباب الصومالية لقائمة العقوبات الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي اليوم الثلاثاء إضافة عضو حركة الشباب في الصومال، أحمد خالد مولر، إلى “قائمة الأشخاص الخاضعين للتدابير التقييدية ضد تنظيمي داعش والقاعدة والأشخاص والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بهما”.

ووفق المذكرة الصادرة بهذا الشأن، “شارك أحمد خالد مولر في عمليات قتالية وارتكب أعمالاً إرهابية نيابة عن حركة الشباب”، التي “تنشط في منطقة القرن الأفريقي المسؤولة عن العديد من الأعمال الإرهابية في كينيا والصومال، فضلا عن بلدان مجاورة، وتنتسب لتنظيم القاعدة”.

وأفادت المذكرة بأنه “مع هذه القائمة الجديدة وشطب اسم شخص متوف اليوم، يخضع ما مجموعه 15 شخصًا لحظر السفر وتجميد الأصول، وخمس مجموعات لتجميد الأصول. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والمشغلين في الاتحاد الأوروبي توفير أموال أو موارد اقتصادية للأشخاص والمجموعات المدرجة في القائمة”.

ويؤكد قرار اليوم “تصميم الاتحاد الأوروبي على مواجهة التهديد الإرهابي المستمر الذي يشكله تنظيمي القاعدة وداعش والجماعات التابعة لهما في المنطقة”، وسيظل التكتل الاوروبي “ملتزما باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أولئك الذين يواصلون تهديد السلام والأمن الدوليين من خلال تخطيط، تمويل وارتكاب هجمات إرهابية ونشر دعايتهم الإرهابية القاتلة”.