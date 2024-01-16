بطريرك القدس للاتين: أحطت البابا بأوضاع مسيحيي غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال بطريرك اللاتين في القدس، الكاردينال پييرباتيستا پيتساباللا إنه تطرق خلال لقائه مع البابا فرنسيس يوم أمس الاثنين إلى أوضاع المسيحيين في قطاع غزة وفي الأرض المقدسة بصورة عامة، والآفاق الممكنة أمام فتح قنوات للحوار من أجل وقف تدهور الأوضاع التي تبعث على القلق الشديد.

وأوضح الكاردينال، في تصريحات لإذاعة الفاتيكان الثلاثاء، أنه وصل إلى روما قادماً من المملكة الأردنية التي زارها خلال الأسبوع الفائت، وقال إن الوضع في الأردن معقد لكن لا بد من القول إنه البلد الوحيد المستقر سياسيا في الشرق الأوسط، مشيرا إلى الدعم الإنساني الذي تقدمه البلاد إلى السكان الفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، قال إن “بطريركية القدس للاتين عندما تريد تسليم مساعدات إنسانية لغزة، يكون الديوان الملكي الأردني (عنوان البريد)”، وتطرق إلى نقاشات أجراها مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ومع ممثلين عن الحكومة والمؤسسات الأردنية “من أجل بحث كيفية الحفاظ على قنوات التواصل مع غزة، بفضل بعض النفوذ الذي ما تزال تتمتع به المملكة هناك”.

وأضاف بطريرك القدس أن “المملكة تبقى اليوم الجهة المرجعية الأكثر استقرارا في المنطقة”، لافتا إلى “وجود تعاون، بالحد الأدنى، مع المنظمات الإنسانية ومع مصر”. وتحدث عن “جهود تهدف إلى تخطي انعدام الثقة الذي ترتبت عليه وللأسف تبعاتٌ معنوية، سياسية ودينية”، معتبراً أن “من المهم استمرار المساعي في هذا الاتجاه، لأن الدبلوماسية والسياسة هما الإمكانيتين الوحيدتين المتاحتين من أجل التخلي عن لغة السلاح”.

ولم يخفِ الكاردينال “صعوبة التوصل إلى حل للأزمة الراهنة”، مشيرا إلى “أهمية العمل على مراحل، لأنه لا يمكن أن يوجد حل فوري، ولا بد من العمل حالياً على فتح قنوات للتواصل بين الطرفين المتنازعين، أي بين إسرائيل وحماس، اللذين لا يتحاوران بشكل مباشر”.

وشدد پيتساباللا على “ضرورة التوصل إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار وعودة الحياة إلى طبيعتها في غزة، بالحد الأدنى”، على الأقل. واعتبر أن “الكنيسة الكاثوليكية وباقي المؤسسات قادرة على لعب دور على هذا الصعيد”.

وبشأن رعية غزّة، ذكّر أنها “تتواجد في شمال القطاع الذي لا يشهد حالياً عمليات عسكرية كبيرة بعد إخلائه من معظم السكان. ومع أن الوضع هادئ نسبياً هناك، إلا أن السكان المتبقين يعيشون في حالة عوز شديد، إذ فقدوا بيوتهم، يفتقرون إلى المياه والتيار الكهربائي ولا توجد لديهم أي مرجعية مؤسساتية”.

وقال إن “المسيحيين ليسوا شعباً على حدة، إنهم يعيشون الأوضاع نفسها أسوة بباقي المواطنين. وليس من السهل أن يعيش المسيحيون في وضع انقسامات عميقة”، معرباً عن “الأمل بالتوصل إلى نقطة تحول فيما يتعلق بالأحداث الراهنة”، مشددا على “ضرورة العمل بعيداً عن الأضواء بغية التوصل إلى نتيجة”.