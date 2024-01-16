الاتحاد الأوروبي: إدراج يحيي السنوار بقائمة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي اليوم الثلاثاء إدراج رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار في القائمة الاوروبية للإرهاب.

وأشارت المذكرة الصادرة في بروكسل اليوم الثلاثاء إلى أن هذا القرار يأتي “كجزء من رد الاتحاد الأوروبي على التهديد الذي تشكله حماس وهجماتها الإرهابية الوحشية والعشوائية في إسرائيل في 7تشرين الأول/ أكتوبر 2023”.

وبموجب إدراجه في القائمة، يخضع يحيى السنوار لتجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويحظر أيضًا على مشغلي الاتحاد الأوروبي توفير أموال وموارد اقتصادية له.

وقد نُشرت الإجراءات القانونية ذات الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.