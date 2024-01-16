تاياني يستعرض ونظيرته الألمانية “أمن الملاحة بالبحر الأحمر والصراع في غزة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية الثلاثاء عن مكالمة هاتفية جرت بين وزير الخارجية أنطونيو تاياني ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، تمحورت حول “مسألة أمن الملاحة في البحر الأحمر والصراع في غزة”.

ونقلت وزارة الخارجية الإيطالية عن تاياني التأكيد على “إن ضمان حرية الملاحة وأمن التجارة البحرية يمثل أولوية بالنسبة لنا، وخاصة بالنسبة لقوتين مصدرتين مثل إيطاليا وألمانيا”.

وقال وزير الخارجية: “نعمل على تقييم مختلف الخيارات التشغيلية مع شركائنا الأوروبيين”.

وشدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي على أهمية “مزيد من تعزيز العلاقة بين روما وبرلين على المستوى الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع الصناعية الكبرى وكوينت” التي تضم، إضافة إلى إيطاليا وألمانيا، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.

وأعرب تاياني خلال الاتصال الهاتفي عن “ارتياحه الكبير للقمة الحكومية الإيطالية الألمانية التي عقدت في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وللتوقيع على خطة العمل التي يلتزم البلدان بتطبيقها”.

كما استعرض وزير الخارجية الإيطالي مع نظيرته الألمانية “أولويات الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع”، متحدثا عن “رؤية مشتركة بشأن العديد من الملفات، وقال “أنا متأكد من أن روح التعاون لدينا ستسهم في رفع مستوى التنسيق والتماسك بين شركاء مجموعة السبع”.

وبحث الوزيران “آخر التطورات في الشرق الأوسط، واتفقا على ضرورة تجنب إضفاء الطابع الإقليمي على الصراع، ووضع الأسس لمسار ملموس نحو السلام وتقديم المساعدة الإنسانية للسكان المدنيين في غزة”، وفق الخارجية الإيطالية.