إيطاليا وفرنسا تستعرضان “الوضع الخطير بقطاع غزة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت الحكومة الإيطالية بأن وزير الدفاع غويدو كروزيتّو ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو استعرضا أيضا خلال الاجتماع الافتراضي بعد ظهر أمس “الوضع الخطير في قطاع غزة”.

ولفتت المذكرة الصادرة اليوم الثلاثاء عن وزارة الدفاع إلى أن البلدين هما الوحيدان (في الاتحاد الأوروبي) اللذان خصصا مستشفيين عائمين للرعاية الصحية لسكان القطاع، معربة عن القلق بـ “حقيقة أن السفينتين ستضطران إلى العودة قريبا لأسباب لوجستية وتشغيلية”.

كما ذكرت أن إيطاليا تخطط لإرسال مستشفى ميداني عسكري، وبهذا المعنى هناك “مناقشات مستمرة مع مصر، أيضًا في ظل الظروف الأمنية القاسية في قطاع غزة”. وفي هذا الصدد أيضًا، “يمكن لروما وباريس العمل معًا وتأملان أن تتمكن دول أخرى أيضًا من الانضمام إلى المبادرة، كما فعلت قطر في حالة سفينة فولكانو” التابعة للبحرية الايطالية.

وأخيراً، فإن إيطاليا “ستستقبل حوالي مائة طفل فلسطيني يعانون من مضاعفات خطيرة وسيتلقون، برفقة عائلاتهم، الرعاية الصحية في بعض المستشفيات على الأراضي الوطنية”.