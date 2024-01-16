جيك سوليفان: الغارات على الحوثيين للدفاع عن حرية الملاحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ر وما/دافوس- قال مستشار الأمن القومي الامريكي، جيك سوليفان إن الغارات، “بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من حلفاء آخرين”، في اليمن هي للدفاع عن “حرية الملاحة، التي هوجمت واحتجزت كرهينة” بسبب “تصرفات الحوثيين”.

وأشار سوليفان، في حديثه مساء الثلاثاء أمام منتدى دافوس بسويسرا، إلى أن هذه الإجراءات مصممة للرد “على التحدي الذي يواجه التجارة العالمية”.

وأضاف: “لا نريد صراعا إقليميا”، مشددا على التزام الولايات المتحدة بالسعي إلى حشد “الظروف الملائمة” لوقف التصعيد.

وقال سوليفان “مازلنا نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات أخرى”، في إشارة إلى استمرار هجمات الحوثيين على سفن شركات وادول “لا علاقة لها بالأزمة” في الشرق الأوسط.

وأكد سوليفان أن هناك “تحالفا واسعا داعما” للتحرك الأميركي، واستعداد واشنطن للعمل على تجاوز هذه الأزمة مع الحلفاء ومع دول أخرى “لها نفوذ في طهران وعواصم أخرى في الشرق الأوسط”، والتي ينبغي أن “تُظهِر أن العالم بأسره يرفض فكرة أن جماعة مثل الحوثيين يمكنها اختطاف التجارة العالمية كما تفعل الآن”.