قلق أممي بشأن استخدام “الخنق بغاز النيتروجين” كوسيلة لتنفيذ حكم الإعدام بأمريكا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق إزاء الإعدام الوشيك لمدان في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال استخدام “طريقة جديدة وغير مجربة، وهي الخنق بغاز النيتروجين”.

ووصفت المتحدثة باسم المكتب، رافينا شامداساني في المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء، أن ذلك “يمكن أن يصل إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وقالت شامداساني إن المكتب يدعو سلطات ولاية ألاباما إلى وقف إعدام مواطنها كينيث يوجين سميث، المقرر تنفيذه يومي 25 و26 كانون الثاني/يناير الجاري، والامتناع عن اتخاذ خطوات تجاه أي عمليات إعدام أخرى بهذه الطريقة، التي قد “تنتهك الحظر المفروض على التعذيب، فضلا عن حقه في الحصول على سبل إنصاف فعالة”.

وأشار المكتب الإعلامي للأمم المتحدة إلى أن ولاية ألاباما كانت سعت بالفعل إلى إعدام سميث بالحقنة المميتة عام 2022، لكن الأمر لم يفلح. كما أن لدى سميث إجراءات مستمرة في المحكمة الفيدرالية ضد إعدامه المرتقب والتي لم يتم حلها نهائيا. ونبهت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أنه “لم يتم استخدام غاز النيتروجين مطلقا في الولايات المتحدة لإعدام البشر”.

ولفتت المتحدثة إلى أن الجمعية الطبية البيطرية الأمريكية توصي بإعطاء الحيوانات الكبيرة مهدئا عند القتل الرحيم بهذه الطريقة، في حين أن بروتوكول ألاباما للإعدام بالاختناق بالنيتروجين لا ينص على تخدير البشر قبل الإعدام، كما ينص البروتوكول أيضا إلى إعطاء الغاز عديم الرائحة وعديم اللون لمدة تصل إلى 15 دقيقة.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن سميث أكد، بأدلة الخبراء، أن مثل هذا الإعدام عن طريق الاختناق بالغاز في حالته ينطوي على مخاطر خاصة من الألم والمعاناة.

وأكدت أن هذه هي الحقوق المنصوص عليها في معاهدتين دوليتين لحقوق الإنسان تلتزم بهما الولايات المتحدة الأمريكية، وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وشددت على أن “عقوبة الإعدام لا تتفق مع الحق الأساسي في الحياة”، حيث “لا يوجد دليل على أنها تردع الجريمة، كما أنها تخلق خطرا غير مقبول بإعدام الأبرياء”.

وحثت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جميع الدول على “فرض وقف اختياري” على استخدام عقوبة الإعدام بدلا من ابتكار طرق جديدة لتنفيذها، “كخطوة نحو الإلغاء العالمي لهذه العقوبة”.