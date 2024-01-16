بلينكن: لقاء مثمر مع زيلينسكي في دافوس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن إنه عقد “اجتماعا مثمرا”، رفقة مستشار الامن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي. .

وكتب بلينكن على منصة (إكس): “ناقشنا آخر المستجدات في ساحة المعركة، جهود الإصلاح الأخيرة، ودعم الولايات المتحدة الدائم لأوكرانيا في الوقت الذي تواصل فيه كفاحها من أجل الحرية ضد الحرب العدوانية الروسية”.

وقد تحدث وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق من اليوم عن “الحاجة للتأكد من أننا نحصل مع الكونغرس على التمويل الإضافي الذي طلبه الرئيس الأمريكي جو بايدن” لصالح كييف.

وقال لمحطة (سي إن بي سي) “نحن نعمل بجد لتحقيق هذا”، محذرا منه أنه “إذا لم نحصل على هذه الأموال لأوكرانيا، فستكون هناك مشكلة حقيقية”.