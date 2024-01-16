إيطاليا وتونس تعلنان في بيانين مختلفين فقدان اثر مهاجرين بمياه المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت قوات خفر السواحل الإيطالية عن إجراء عمليات بحث في الأيام الأخيرة عن قارب صغير منجرف، “ربما كان قادمًا من الساحل الليبي”، وعلى متنه حوالي 40 شخصًا، تم رصده في 12 كانون الثاني/يناير في منطقة البحث والإنقاذ (Sar) الخاضعة للمسؤولية المالطية بواسطة طائرة تابعة لوكالة فرونتكس الأوروبية.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات التونسية عن بحث الوحدات الأمنية الميدانية التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط وإقليم الحرس الوطني بصفاقس على 40 مفقودا تونسيا، أبحروا خلسة نحو إيطاليا، وذلك في الليلة الفاصلة بين يومي 10 و11 كانون الثاني/يناير، وفق بيان صدر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء عن الإدارة العامة للحرس الوطني.

ووفق المذكرة الإيطالية، فإنه “منذ المشاهدة، تم استخدام وسائل مختلفة في أنشطة البحث بالتنسيق مع السلطات المالطية ومركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي، كل في مجال مسؤوليته. وتم تنفيذ عمليات البحث المستهدفة خلال هذه الأيام الأربعة. بشكل مستمر وشهدت استخدام الأصول البحرية من خفر السواحل، والحرس المالي، ولكن أيضًا الأصول الجوية لوكالة فرونتكس والأصول المالطية”.

أما السلطات التونسية، فقد أشارت إلى أنه “إثر توفّر معلومات مفادها انطلاق عملية هجرة غير نظامية باتجاه ايطاليا انطلاقا من سواحل ولاية صفاقس، تقدم أهالي بعض المشاركين في العملية للمركز البحري بصفاقس للإبلاغ عن فقدان الصلة بأبنائهم”، مضيفة أنه “تم تسخير زوارق وخوافر وطوافات معززة بدوريات ساحلية، ودوريات جوية باستعمال الطائرة العمودية إلى جانب التنسيق مع الوحدات الميدانية لجيش البحر، وذلك للقيام بعملية بحث بكافة الفضاءات البحرية والشريط الساحلي المتاخم لولاية صفاقس والمهدية”.