وي بيلد الإيطالية توقع عقدا مع نيوم السعودية بقيمة 4.7 مليار دولار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مجموعة (وي بيلد) الإيطالية المتخصصة في أعمال البناء والهندسة المدنية عن توقيع عقد مع شركة (نيوم) بالمملكة العربية السعودية تبلغ قيمته 4.7 مليار دولار.

وأشارت المجموعة (ساليني- إيمبرجيلو سابقا) في مذكرة الأربعاء إلى ما وصفته بـ”تدخل فريد من نوعه في البنية التحتية في جبال المملكة العربية السعودية، لإنشاء موقع للمستقبل في منطقة صحراوية لبناء سدود وبحيرة وأعمال معمارية مميزة”.

وستقوم المجموعة الإيطالية “ببناء نظام من ثلاثة سدود ستغذي بحيرة مياه عذبة لمجمع للتزلج وأعمال مبتكرة ذات صلة”، ما يجعل المجموعة “واحدة من الشركات الرائدة في تطوير منطقة نيوم المستقبلية” بالمملكة.

وحسب تقديرات (وي بيلد)، فإنه سيتم توظيف أكثر من 10.000 شخص لتنفيذ هذه الأعمال.

كما يتضمن العقد بناء قوس مستقبلي، وهو هيكل معماري سيمتد سطح البحيرة إلى ما بعد واجهة السد الرئيسي، وسيكون على شكل قوس سفينة معلق فوق الوادي، وسيستضيف فندقًا فخمًا، ومنطقة سكنية.