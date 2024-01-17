إيطاليا: فيتنام استراتيجية لدبلوماسية النمو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه التقى اليوم بمقر وزارته في روما رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الفيتنامي، لو هواي ترونج.

وكتب رئيس الدبلوماسية الإيطالية على مدونة (إكس) “نريد تعزيز العلاقات الثنائية” بين روما وهانوي.

وقال: “الهدف هو زيادة تواجد الشركات والاستثمارات الإيطالية في فيتنام، إحدى الدول الرئيسية في استراتيجيتنا الدبلوماسية للنمو”.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قد استقبلت منتصف العام الماضي رئيس فيتنام فو فان ثونغ تزامنت مع مرور خمسين عاما على العلاقات بين البلدين.

وقد تم انتخاب فان ثونغ، العضو بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي الفيتنامي، رئيسا للبلد الأسيوي مطلع آذار/مارس الماضي.

ونوهت رئيسة الوزراء حينها بأن “فيتنام تعد شريكًا استراتيجيًا لإيطاليا وأول شريك تجاري لنا في جنوب شرق آسيا، مع أكثر من 150 شركة إيطالية نشطة في أراضيها”.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيطاليا وفيتنام قد سجل في عام 2022 رقما قياسيا حيث بلغ 6.2 مليار دولار، بزيادة بنسبة 11% مقارنة بعام 2021.

وقد أدرجت الحكومة الإيطالية فيتنام في قائمة 20 دولة ذات أولوية لتعزيز التجارة والاستثمار حتى عام 2030.