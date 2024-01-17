ميلوني: فون دير لاين ستحضر مؤتمر إيطاليا-افريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن “رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستحضر مؤتمر إيطاليا-افريقيا” المقرر في الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الجاري في العاصمة روما.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك الأربعاء في فورلي مع ضيفتها رئيسة المفوضية التي عادت في زيارة جديدة للمنطقة بعد تلك التي جرت في شهر أيار/مايو الماضي لتفقد مناطق تضررت من الفيضانات والانهيارات الأرضية.

ومن المزمع أن تعرض إيطاليا “خطة ماتي”، التي تحمل اسم مؤسس مجموعة إيني للطاقة، خلال مؤتمر روما.

وقد وصف وزير الخارجية، أنطونيو تاياني، في تصريحات اليوم الأربعاء الخطة بـ”جزء من استراتيجية لمعالجة” قضية المهاجرين والقارة السمراء. وقال “هي أداة لمحاولة تقديم مساهمة حاسمة من منظور غير استعماري جديد، ولكن من منظور نحو أفريقيا بعدسات أفريقية وليس بعدسات إيطالية وأوروبية”.