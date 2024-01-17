عسكري إيطالي سابق: ترقب لتحركات إيران والحوثيين القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى عسكري إيطالي سابق، أنه لا يبقى علينا الآن إلا أن نرى “ما إذا كانت ستكون هناك إجراءات أخرى من جانب إيران وما هي التحركات التالية للحوثيين في اليمن، أو ما إذا كانوا سيواصلون مهاجمة السفن التجارية التي تمرّ عبر البحر الأحمر”.

وفي حديث لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الأربعاء، سلط رئيس اللجنة الأطلسية الإيطالية، الجنرال المتقاعد جورجو باتيستي، الضوء على “الكيفية التي استخدمت بها الصواريخ الباليستية ضد بعض السفن الأخيرة التي استهدفها الحوثيون، والتي يصعب تحييدها، كونها تتمتع بمسار أقل قابلية لتتبع الرادارات وأنظمة الكشف التابعة للبحرية الإنجليزية والقوات الأمريكية”.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن من بين أحدث الأمثلة على “القفزة النوعية للصراع في الشرق الأوسط، هو التدخل المباشر للحوثيين بهجمات صاروخية، قوارب، طائرات مسيّرة وأعمال قرصنة في البحر الأحمر”، وهو “نزول إلى الساحة أثار رد الفعل الأنجلو أمريكي بقصف مواقع الحوثيين في الأراضي اليمنية”، لكنه “لم يكن كافيا لتحييد نشاط القرصنة أو الإرهاب”.

وذكر الجنرال المتقاعد، أنه في غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية أنطونيو تاياني عن “التفاؤل” بإمكانية التوصل لاتفاق يوم الاثنين المقبل خلال مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، بشأن “مهمة عسكرية أوروبية” في البحر الأحمر “لحماية حركة المرور التجارية”.

وواصل العسكري تحليله قائلاً:

وقال باتّيستي: “نأمل أن توافق جميع الدول الـ27 على مهمة المرافقة الدفاعية للقوافل هذه”، والتي “تنسق مهامها مع عملية (حارس الرخاء) الأنجلو-أمريكية، التي ستكون مهمة دفاعية”، مبيناً أنه “إذا انطلقت، فسيعني ذلك أنه سيتم اتخاذ إجراء بالأسلحة الموجودة على متن السفن لإسقاط الصواريخ والوسائل الجوية والبحرية بدون طيار التي من المحتمل إطلاقها ضد السفن التجارية”.

وأشار المسؤول العسكري السابق إلى أنه “من التقارير الصحفية، يبدو أنه لن يكون هناك أكثر من ثلاث سفن عسكرية تقوم بدوريات في هذا الجزء من البحر”، ملفتاً إلى أن “(حارس الرخاء) مختلفة، لأنها تنطوي على القيام برد فعل أيضاً، وقواعد اشتباكها تسمح لها بضرب قواعد إطلاق الحوثيين”، وبالتالي “الأراضي اليمنية التي يسيطر فيها الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014”.

ونوه المحلل السياسي، بأنه “في الوقت نفسه، فإن تقلص حركة الملاحة في البحر الأحمر وتحويل المسارات أمر مثير للقلق”، والتي “يتم حظرها أو عليها أن تتبع طريق رأس الرجاء الصالح” مع فترات زمنية طويلة وزيادة في تكاليف المنتج”. وخلص إلى القول: “أن هذه تداعيات تؤثر بشكل أساس على أوروبا، وبشكل خاص دول حوض المتوسط”.