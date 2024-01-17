ميلوني: شكراً لفون دير لاين لفهم نهجنا إزاء الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فورليه ـ أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن “الاجتماع الثنائي الذي عقد مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ناقشنا فيه أموراً عديدة الأخرى أيضاً، والتي تشهد تعاونا مشتركاً من جانبنا”.

وفي تصريحات صحافية لميلوني خلال زيارتها مدينة فورليه (مقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال) الأربعاء، برفقة فون دير لاين، قالت ميلوني، إن ما تم بحثه، كان “بدءًا من المجلس الأوروبي المقبل، الذي سنعود فيه إلى بحث مراجعة الميزانية متعددة السنوات إلى جانب قضايا مهمة أخرى، بدءًا من الحاجة إلى ضمان توفير الموارد لأوكرانيا وصولاً إلى الموارد المخصصة للهجرة”.

وأضافت ميلوني مخاطبة فون دير لاين: “إن الهجرة والنهج الإيطالي في العمل على البعد الخارجي هي إحدى القضايا التي عملنا عليها كثيرًا معًا في الأشهر الأخيرة، وأريد أن أشكركم على المشاركة، في 28 كانون الثاني/يناير، بالمؤتمر الإيطالي الأفريقي الذي يقام في روما وسيشهد مشاركة رؤساء دول وحكومات أفريقية عديدة، لمواصلة الحديث عن النهج الأوروبي والإيطالي في خطة ماتّيّ”.

وخلصت رئيسة الحكومة إلى القول، إن الأمر يتعلق بـ”نهج غير مفترس، يقوم على أساس المساواة”، ولقد “أدركت أورسولا فون دير لاين هذا في وقت مبكر بكثير مقارنة بكثيرين آخرين غيرها، وأريد أن أشكرها على هذا وعلى المساهمة التي ستقدمها”.