فون دير لاين لفورليه: إلى جانبكم طالما كان ذلك ضرورياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فورليه ـ أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين لمدينة فورليه الإيطالية (مقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال): “أقول لكم من أعماق قلبي أننا سنواصل الوقوف إلى جانبكم طالما كان ذلك ضرورياً، حتى تعافيكم”.

وفي تصريحات صحافية خلال زيارتها مدينة فورليه الإيطالية (مقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال) الأربعاء، برفقة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، استخدمت فون دير لاين، عبارة (tin bota) بلهجة المقاطعة الإيطالية، والتي تعني: أصمدوا، قاوموا، تقووا وتشجعوا، مؤكدة القول إن “أوروبا ستبقى معكم”.

هذا وتأتي العبارة الأخيرة تم نطقها باللغة الإيطالية من قبل فون دير لاين، جاءت كما تفعل غالبًا عندما تلقي خطابات موجهة إلى الرأي العام الإيطالي.

وتابعت: “إنه أمر مؤثر للغاية بالنسبة لي أن أعود إلى إيميليا رومانيا، لأنني أذكر بوضوح شديد الزيارة التي قمت بها العام الماضي، في أيار/مايو. لن أنسى أبدًا الدمار الذي سببته الفيضانات الفظيعة”.

وشددت السياسية الألمانية القول: “نريد مساعدتكم على أن تصبحوا أكثر قدرة على الصمود، على سبيل المثال من خلال تحسين سبل الحماية من الفيضانات أو إصلاح البنية التحتية العامة. وهذا هو ما تحتاج إليه هذه المنطقة على وجه التحديد، لكن مزيداً من المساعدات ستصل إليكم”.