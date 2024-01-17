برلماني أوروبي: يجب عزل أوربان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب برلماني أوروبي عن الاقتناع بوجوب عزل رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.

وكتب عضو البرلمان الأوروبي من حزب (إيطاليا حيّة) نيكولا دانتي، في منشور على مدونة (إكس) الأربعاء، أن “لدينا مشكلة في أوروبا اسمها أوربان”، الذي يمثل “حصان طروادة حقيقي لـ(رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير) بوتين”.

وأضاف دانتي، أن “احتمال أن يتمكن أوربان في الأشهر الستة المقبلة من الجمع بين منصب الرئيس الدوري للمجلس الأوروبي ودور رئيس المجلس الأوروبي فعلاً، يُعدّ أمراً يثير الرعب”. وأوضح أن “هناك حل واحد فقط: عزله”.

وأشار البرلماني الأوروبي إلى أن “أولئك الذين يتفاوضون حاليا على انضمامه (أوربان) إلى حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR)، عليهم أن يعمدوا إلى عزله هم أيضاً، بدءاً من جورجا ميلوني”، وذلك “من أجل مصلحة أوكرانيا، الاتحاد الأوروبي والقارة بأسرها”.