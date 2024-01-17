تاياني لنظيره الأردني: حل الدولتين السياسي من أجل السلام والأمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية عن محادثة هاتفية جرت الأربعاء بين الوزير أنطونيو تاياني ونظيره الأردني أيمن الصفدي.

وقالت مذكرة صدرت عن قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية، أن الوزير تاياني شدد على أن “الأردن شريك إقليمي استراتيجي، وعلى أهمية تنسيق المساعدات الإنسانية وتعزيز وقف التصعيد في قطاع غزّة، وأعرب عن الاقتناع بأن “الحل السياسي القائم على الدولتين وحده الكفيل بتحقيق السلام والأمن في المنطقة”.

وأضاف بيان الخارجية، أن “في ظل الرئاسة الدورية لمجموعة السبع أيضاً، تظل إيطاليا ملتزمة بتجنب مخاطر التصعيد وتعتزم البقاء في الطليعة لتسهيل التنسيق بين البلدان التي تلعب دورًا رئيسيًا على المستوى الدولي”.

ووفقا للمذكرة، فقد “بحث الوزيران الوضع في غزة ومخاطر التصعيد الإقليمي والتهديدات التي تواجه حرية الملاحة في البحر الأحمر”. وتم التأكيد على أن “الأردن لا يزال شريكًا استراتيجيًا لإيطاليا في الشرق الأوسط، وبشكل خاص في هذه المرحلة الدقيقة”، ونقل عن تاياني قوله: “نحن نقدر الموقف المتوازن والمتماسك الذي تحافظ عليه عمان ونعتزم الحفاظ على التنسيق الوثيق”، معها.

وقالت الخارجية، إنه “خلال الاتصال الهاتفي، تم التأكيد من الجانب الإيطالي على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو حل الدولتين، وهو الوحيد القادر على توفير منظور سياسي يمكنه ضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.

وبهذا الصدد، علق نائب رئيس الوزراء قائلا، إن “إيطاليا تشعر بقلق بالغ إزاء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والتي تعرض للخطر سلامة الملاحة وبالتالي صادرات شركاتنا أيضا”، مضيفا: “إننا نعمل على تحديد الرد على المستوى الأوروبي”.

كما ناقش تاياني والصفدي أخيراً “الوضع في لبنان وخطر اتساع نطاق النزاع”، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة أيضاً.