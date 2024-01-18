أوكرانيا وأزمة الشرق الأوسط على طاولة وزراء الخارجية الأوروبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- سيستعرض مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي يوم الاثنين المقبل قضايا على رأسها “العدوان الروسي على أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط”.

ووفق صفحة مجلس الشؤون الخارجية على شبكة الانترنت، “بعد تبادل غير رسمي لوجهات النظر مع نظيرهم الأوكراني، سيناقش وزراء الخارجية العدوان الروسي على خلفية الحملة الروسية المكثفة ضد أوكرانيا منذ بداية العام الجديد وقتح محادثات الانضمام” في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

كما سيجري مجلس الشؤون الخارجية “تبادلا لوجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط. وسيناقش الوزراء التطورات على الأرض وفي المنطقة بشكل عام، وقد يتطرقون إلى الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، والحاجة إلى منع امتداده إلى المنطقة وسبل المضي قدمًا”.