الفاتيكان: البابا يريد الذهاب إلى فيتنام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال الكرسي الرسولي، على لسان أمين سر العلاقات مع الدول، المونسنيور پاول ريتشارد غالاغر إن البابا فرنسيس يريد الذهاب إلى فيتنام.

وقد أعلنت حاضرة دولة الفاتيكان، أن البابا فرنسيس استقبل اليوم الخميس، وفداً من الحزب الشيوعي الفيتنامي.

وبهذا الصدد، أكد المونسنيور غالاغر، في تصريحات على هامش حدث بروما، أن “البابا يريد الذهاب إلى فيتنام”، موضحاً أنه “لا تزال هناك خطوات يتعين علينا اتخاذها، لكن البابا ينوي السفر إلى هناك”.

وأشار المسؤول الفاتيكاني إلى أن “الطائفة الكاثوليكية في البلاد سعيدة للغاية، وستكون الزيارة رسالة مهمة جدًا للمنطقة”، واختتم بالقول: “من ناحيتي، سأكون في فيتنام في نيسان/أبريل المقبل”.