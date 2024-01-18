البرلمان الأوروبي يدعو لـ”وقف دائم للنار في غزة بشرط اطلاق سراح الرهائن”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- اعتمد البرلمان الأوروبي اليوم الخميس قرارا غير ملزم في ستراسبورغ، بأغلبية 312 صوتا مقابل 131 وامتناع 72 عن التصويت، تضمن الدعوة لـ”وقف دائم لإطلاق النار واستئناف الجهود لإيجاد حل سياسي، شريطة إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط وتفكيك منظمة حماس الإرهابية”.

كما أعرب البرلمانيون الأوروبيون في قرارهم عن “تعازيهم للضحايا الأبرياء بطرفي الصراع الدائر في غزة”.

وإذ أدان البرلمانيون “بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الخسيس”، الذي “ارتكبته حركة حماس ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر وفي الأيام التالية مباشرة”، فإنهم “يدينون أيضا الرد العسكري الإسرائيلي غير المتناسب”، الذي “تسبب في عدد غير مسبوق من الوفيات بين المدنيين”.

ويرى أعضاء الجهاز التنفيذي الأوروبي أن “إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضمن حدود القانون الدولي”، مما يعني ضمناً أنه “يجب على طرفي النزاع التمييز، في جميع الأوقات، بين المقاتلين والمدنيين، وأن الهجمات يجب أن تستهدف حصراً أهدافاً عسكرية وليس المدنيين والبنية التحتية المدنية”

وإذ يعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن “قلقهم العميق” إزاء التدهور الكارثي والسريع للوضع الإنساني في قطاع غزة، يؤكدون على الحاجة “العاجلة” للوصول الإنساني “الكامل والسريع والآمن ودون عوائق إلى كل مناطق القطاع”.

كما طالب القرار بـ”مبادرة أوروبية لإحياء حل الدولتين”، مؤكدا “الضرورة المطلقة لاستئناف عملية السلام على الفور”.