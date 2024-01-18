تاياني: حاجة لرد أوروبي بشأن أزمة البحر الأحمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني على أن “هناك حاجة لرد من جانب الاتحاد الأوروبي” بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر.

وقال تاياني، خلال جلسة استماع الخميس بمجلس الشيوخ “الهدف هو اتخاذ قرار سياسي بالفعل يوم الاثنين في مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل” بشأن “مهمة بحرية أوروبية جديدة تضم البعثة الأوروبية للتوعية البحرية (EMASOH)، العاملة بالفعل في مضيق هرمز”، بحيث “يمكن في أقرب وقت ممكن أن تمتد إلى خليج عدن لتصل إلى البحر الأحمر”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الايطالية على أنه من الضروري “تعزيز الوجود العسكري الأوروبي في المنطقة لحماية حرية الملاحة والمرور”، معيدا التأكيد على أن الخطة التي وضعتها إيطاليا بالتعاون مع فرنسا وألمانيا تنص على “أنها ليست مهمة هجومية”.