تبادلات غير رسمية لوزراء الخارجية الأوروبيين مع نظراء بالشرق الأوسط الاثنين القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي أن مجلس الشؤون الخارجية الذي سينعقد يوم الاثنين القادم سيشهد “تبادلات غير رسمية منفصلة” مع وزراء خارجية إسرائيل والسعودية ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية والأمين العام لجامعة الدول العربية حول الوضع في الشرق الأوسط.

وأشار المجلس إلى أن مناقشات رؤساء الدبلوماسية الأوروبيين ستستفيد من مداخلات عن بعد لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في الصباح، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، ومصر، سامح شكري، والأردن، أيمن الصفدي، على الغداء، ووزير خارجية السلطة الوطنية الفلسطينية رياض المالكي بعد الظهر.

وسيناقش الوزراء “التطورات على الأرض وفي المنطقة بشكل عام، وقد يتطرقون إلى الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، والحاجة إلى منع امتداده إلى المنطقة وسبل المضي قدمًا”.