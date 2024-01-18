تاياني يجدد الدعوة لتشكيل دفاع أوروبي مشترك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني للحديث مجددا عن أهمية تشكيل دفاع أوروبي مشترك.

وقال، في جلسة استماع الخميس بمجلس الشيوخ “يتعين على الاتحاد أن يحرز تقدماً في مجال الدفاع الأوروبي”، في إشارة إلى السياق الحالي، مع الأزمة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر على وجه الخصوص.

وحسب وزير الخارجية الإيطالي، فإن “الهدف النهائي يجب أن يكون إنشاء جيش أوروبي”، من شأنه يكون قادرًا على “القيام بمهام سلام والتدخل بسرعة كبيرة”.

وفي هذا السياق، رأى تاياني أنه “لا يمكن أن تكون لدينا سياسة خارجية أوروبية إذا لم يكن هناك دفاع أوروبي مشترك. نريد أوروبا تتمتع بعلاقة متساوية مع الولايات المتحدة ومع حلف شمال الأطلسي” وتعاونا مع الأخير وهو “أمر ضروري بشكل متزايد في السياق الدولي الراهن”.