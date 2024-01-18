نائب بالحزب الديمقراطي، منتقدا تصويت ستراسبورغ بشأن غزة: صفحة سوداء لأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-وصف عضو في البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي الإيطالي تصويت غير ملزم للبرلمان الأوروبي اليوم الخميس بمقره في ستراسبورغ بشأن الحرب في الشرق الاوسط بـ”التصويت السيئ”، كونه “يحكم على المدنيين الفلسطينيين بمعاناة الموت والدمار والقصف، حتى تفكك حركة حماس نفسها وتطلق سراح جميع الرهائن”.

وقال ماسيميليانو سميريجليو، الذي ينتمي حزبه المعارض في إيطاليا إلى مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين الأوروبية (S&D)، “إنه الموقف الذي يرغب فيه حزب الشعب الأوروبي، بدعم من اليمين وللأسف أيضًا العديد من التقدميين. إنه تصويت يحكم على غزة بكارثة إنسانية دائمة وعنف عشوائي… صفحة سوداء لأوروبا”.

وأضاف: “للأسف تصويتي ضد هذا القرار، إلى جانب أصوات كثيرين آخرين، لم يكن كافيا لمنع هذا العار”.