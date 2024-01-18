تاياني: إمكانات كبيرة يتعين تطويرها مع كازاخستان وليس فقط بقطاعي النفط والغاز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إلى أن بين بلاده وكازاخستان “لا تزال هناك إمكانات كبيرة يتعين تطويرها، ليس فقط في قطاعي النفط والغاز الحيويين”.

جاء ذلك لدى مخاطبته بعد ظهر الخميس مائدة مستديرة حول الاستثمارات الإيطالية الكازاخستانية بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في روما.

وتوجه تاياني بحديثه للرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، مؤكدا أن زيارته الحالية لروما “تشهد على مدى تطور علاقاتنا الثنائية بين البلدين”، حيث توجد “صداقة متينة” و”شراكة مليئة بالإمكانات”.

وقال وزير الخارجية الإيطالي: إن العلاقات بين روما واستانا “أصبحت أقوى على نحو متزايد”.

ولفت الوزير إلى أن الجمهورية السوفيتية السابقة تعد “واحدة من الاقتصادات الناشئة الرئيسية” في آسيا الوسطى، مشيرا إلى أن “إيطاليا هي الشريك التجاري الأول لكازاخستان في أوروبا، والثالثة بشكل عام ومن بين أكبر 10 مستثمرين” اجنبيين هناك.

ونوه تاياني بأن الصادرات الإيطالية في عام 2022 سجلت زيادة بنسبة 66% وتضاعفت التجارة ثلاث مرات، مضيفا “لكننا، نريد أن نعمل المزيد”.

وذكّر وزير الخارجية بأن إيطاليا، ثاني أكبر دولة صناعية أوروبية (بعد ألمانيا)، على “استعداد لوضع تميزنا تحت تصرف حكومة كازاخستان”، خاصة في “قطاعات الدفاع والأمن والخدمات اللوجستية والأغذية الزراعية، مع إيلاء اهتمام خاص للأتربة النادرة”.