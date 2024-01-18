زيلينسكي: العديد من مكونات الصواريخ الروسية أنتجتها شركات من العالم الحر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار الرئيس الاوكراني، فولوديمير زيلينسكي إلى أن هناك “العشرات من المكونات المهمة” للصواريخ التي يستخدمها الاتحاد الروسي “تم تصنيعها في الخارج، والعديد منها أنتجته شركات من العالم الحر”.

وقال الرئيس الاوكراني في منشور مساء الخميس على منصة (إكس): “نواصل التواصل مع الشركاء لضمان التنفيذ الكامل للعقوبات المفروضة على روسيا”، مشيرا إلى أنه “يجب على جميع ممثلينا الدبلوماسيين تكثيف جهودهم لضمان استجابة الشركاء بشكل أكثر نشاطًا لكل حالة من حالات تهرّب روسيا من العقوبات”.

ورأى زيلينسكي أن “سد ثغرات التهرب من العقوبات يعني حرفياً منع الإرهاب”.

وقال “أنا ممتن لجميع شركائنا الذين يتفهمون ذلك، وكذلك لكل شخص في جميع أنحاء العالم يدعم جهودنا ذات الصلة”.