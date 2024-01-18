وزير الخارجية الأمريكي في جولة افريقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الإدارة الامريكية عن جولة لدول غرب افريقيا لوزير الخارجية أنتوني بلينكن تشمل الرأس الأخضر وساح العاج ونيجيريا وأنغولا في الفترة من 21 إلى 26 كانون الثاني/يناير الجاري.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، ماثيو ميلر إلى أن الوزير سيسلط الضوء خلال جولته على “كيف سرعت الولايات المتحدة الشراكة لإفريقية منذ قمة القادة الأمريكيين الإفريقيين، بما في ذلك في مجالات مثل المناخ والغذاء والأمن الصحي”.

وسيؤكد بلينكن أيضًا على “شراكتنا الاقتصادية التي تركز على المستقبل، وكيف تستثمر الولايات المتحدة في البنية التحتية في أفريقيا لتعزيز التجارة البينية، وخلق فرص العمل في الداخل وفي القارة، ومساعدة أفريقيا على المنافسة في السوق العالمية”، وفق المتحدث.

فضلا عن ذلك، “سيعمل الوزير على تعزيز الشراكات الأمنية القائمة على قيم مشتركة مثل احترام حقوق الإنسان، تعزيز الديمقراطية، وتوسيع نطاق سيادة القانون”.

وحسب المتحدث، “سيؤكد بلينكن مجددا التزام الولايات المتحدة تجاه شركائنا الساحليين في غرب أفريقيا من خلال استراتيجية منع الصراعات وتعزيز الاستقرار، وشراكة الولايات المتحدة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) لمعالجة تحديات إقليمية، وجهود الولايات المتحدة لدعم القيادة الأفريقية في خفض التوترات وتبني حلول دبلوماسية للصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية”.