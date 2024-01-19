تاياني: المهمة الأوروبية في البحر الأحمر ستكون دفاعية قوية ومسلحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إن المهمة الأوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات جماعة الحوثي اليمنية، والتي من المزمع تشكيلها في النصف الثاني من شهر شباط/فبراير القادم، ستكون “دفاعية قوية ومسلحة ويقظة”.

وأضاف الوزير في تصريحات إذاعية صباح الجمعة “نحن لا نذهب إلى هناك لنترك فقط انطباعًا بأننا متواجدون”.

وقال تاياني إن “إيطاليا هي المروج للمبادرة الجديدة بشأن البحر الأحمر والتي سأتحدث عنها يوم الاثنين في مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية”، مردفا: “نحن نفكر في مهمة عسكرية بمشاركة دول من خارج الاتحاد الأوروبي أيضًا، كالنرويج، لتوسيع اختصاص تلك الموجودة بالفعل إلى قناة السويس”.

وبشأن السلام في الشرق الأوسط، قال رئيس الدبلوماسية الإيطالية “الخط الذي اتبعناه دائمًا في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع هو حل الشعبين والدولتين”.

وأردف تاياني “في 24 و25 من هذا الشهر سأكون في الأراضي المقدسة للتحدث أيضا مع السلطة الوطنية الفلسطينية، لأن حماس لا يمكن أن تحكم تلك الأراضي”.