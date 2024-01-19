مجموعة حزب الشعب الأوروبي: علينا الاستعداد لروسيا ديمقراطية في المستقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قالت مجموعة حزب الشعب الأوروبي أنها تريد أن يعمل التكتل الموحد على “تطوير استراتيجية شاملة في التعامل مع موسكو لا تأخذ في الاعتبار الواقع اليوم فحسب، بل تقدم أيضاً آفاقاً مستقبلية لتجديد التعاون مع روسيا ديمقراطية”.

وأشارت المجموعة في مذكرة الجمعة إلى أنه من المقرر أن يصوت أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء على استراتيجية لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا”، صاغها النائب عن حزب الشعب الأوروبي (الليتواني) أندريوس كوبيليوس.

ونقلت عن الأخير قوله: “إن نتيجة الحرب في أوكرانيا ستحدد مستقبل أوروبا، ولكن أيضًا روسيا. إن انتصار أوكرانيا من شأنه أن يساعد البلاد على هزيمة نظام (الرئيس فلاديمير) بوتين”.

وأضاف “نحن نعتقد أن روسيا يمكن أن تصبح في نهاية المطاف دولة ديمقراطية وأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدًا لهذا الواقع الجديد وعليه أن يساهم في هذا التحول”.