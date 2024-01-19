وزيرا خارجية إسرائيل وفلسطين يشاركان بمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي الاثنين المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكدت مصادر دبلوماسية أن وزيرا خارجية إسرائيل والسلطة الفلسطينية سيكونان في بروكسل يوم الاثنين المقبل لتبادل الآراء بشكل منفصل مع نظرائهم الأوروبيين خلال مجلس الشؤون الخارجية بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

ووفق جدول الأعمال المتداول، سيتبادل وزراء الخارجية الأوروبيين الآراء بشكل غير رسمي مع نظيرهم المصري، صباح الاثنين بشأن أزمة الشرق الأوسط، قبل أن ينتقلوا لمناقشة الملف الاوكراني في مؤتمرهم.

وبمجرد إغلاق الملف الاوكراني، سيجتمع الوزراء مع نظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ولاحقا مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والأردن والأمين العام لجامعة الدول العربية وفي النهاية مع وزير خارجية السلطة الفلسطينية، رياض المالكي.