اجتماع لمجلس الشراكة الأوروبي-المصري الأسبوع القادم ببروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-سينعقد الاجتماع العاشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل في 23 كانون الثاني/يناير الجاري، والذي يصادف الذكرى العشرين لدخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ في عام 2004.

وأشارت المذكرة الصادرة اليوم الجمعة في بروكسل، إلى أن الاتحاد الأوروبي يولي “أهمية كبيرة لعلاقته مع مصر باعتبارها شريكًا رئيسيًا ولاعبًا إقليميًا، ويؤكد على الطبيعة الإستراتيجية للشراكة”.

ومن المتوقع أن يناقش الطرفان خلال مجلس الشراكة، برئاسة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل ووزير الخارجية المصري سامح شكري، “تعاونهما في إطار أولويات الشراكة 2021-2027، والتي تم الاتفاق عليها في مجلس الشراكة بين الطرفين في 19 حزيران/يونيو 2022.

ومن المزمع أن يناقش الطرفان خلال مجلس الشراكة تعاونهما في إطار أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي 2021-2027، والتي تم الاتفاق عليها في مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في 19 يونيو 2022.

وسيركز مجلس الشراكة على العلاقات الثنائية، بما في ذلك “التعاون لتعزيز الاستقرار في مصر وفي الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حقوق الإنسان والأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة، فضلا عن التعاون في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، بدءا من الاستثمارات إلى البيئة والطاقة”.

وسيتناول مجلس الشراكة أيضًا شؤون السياسة الخارجية، بما في ذلك عدد من أزمات الساعة الإقليمية.

وستأتي المناقشات بعد التزام الاجتماع الأخير لمجلس الشراكة بـ”مواصلة تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ومعالجة التحديات المشتركة وتعزيز المصالح المشتركة وضمان الاستقرار على المدى الطويل والتنمية المستدامة لكلا الشريكين”.

وسيتطرق الاتحاد الأوروبي ومصر إلى المبادرات الجارية التي “تهدف، في إطار اتفاقية الشراكة وأولويات الشراكة، إلى إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للعلاقات بين الجانبين، ومرافقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، والمساعدة في التخفيف من تأثير الأزمات الحالية في مصر. المنطقة من أجل تحقيق الاستقرار والأمن المشتركين”.

ومن المتوقع أيضًا على هامش الاجتماع، أن يوقع الطرفان على اتفاقية إطارية بشأن مشاركة مصر في برامج الاتحاد الأوروبي.