وزير داخلية إيطاليا: تعزيز أمن الطرق بجهود 6800 عسكري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أنه “تم بالفعل توزيع إجمالي 6800 جندي، الذين من المقرر أن يساهموا خلال عام 2024، إلى جانب قوات الشرطة، بحماية الأمن في المدن، في جميع في أرجاء التراب الوطني”.

وقال الوزير بيانتيدوزي في تصريحات صحافية الجمعة، إنه “تم تخصيص 800 فرد عسكري لحماية محطات السكك الحديدية في روما، ميلانو، نابولي، تورينو، بولونيا، فلورنسا، باري وكبرى المدن الأخرى في البلاد”.

وأوضح وزير الداخلية، أن “الزيادة الكبيرة في عدد الجنود الذين تم نشرهم على الأراضي الوطنية، تأتي بمثابة علامة ملموسة على الاهتمام الذي توليه الحكومة لطلبات زيادة الرقابة والأنشطة الوقائية في مدننا”.

كما ذكر بيانتيدوزي أيضاً “بالتزام السلطة التنفيذية الحالية منذ تنصيبها، بزيادة التوظيف في قوة الشرطة، مما يسمح بعكس هذا الاتجاه بشكل كبير فيما يتعلق بتفاقم أوجه القصور في الأعداد العاملة للأفراد، المسجلة في السنوات السابقة”.