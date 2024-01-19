تاياني يستعرض مع بيل غيتس “تعزيز التنمية في افريقيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني أنه استعرض اليوم الجمعة بمقر وزارته مع مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس قضايا تتعلق بـ”التنمية في أفريقيا، الأمن الغذائي، الصحة العالمية، وانتقال الطاقة والابتكار”.

جاء ذلك في مذكرة لوزارة الخارجية والتي نقلت عن تاياني التذكير بأن “الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع ستضع قضية التنمية على رأس جدول أعمال الديمقراطيات الليبرالية الكبرى”.

وأضاف وزير الخارجية “نحن نولي دورا مركزيا لتعزيز التنمية في أفريقيا وعلى يقين من أن استقرار المنطقة لا يمكن أن يتجاهل ازدهارها”، مشيرا إلى أن “النمو الاقتصادي في القارة سيكون له أيضا آثارا إيجابية على الصادرات الإيطالية، وهي محرك نمو استثنائي لبلادنا”.

كما تمت خلال الاجتماع مناقشة الحاجة إلى “اتباع نهج عملي في مكافحة تغير المناخ، وأهمية الاستثمارات الدولية الجديدة في مجال الصحة والآثار الإيجابية على نمو الابتكار التكنولوجي، وخاصة الذكاء الاصطناعي”.

وأعرب تاياني عن الرغبة في “تعزيز التعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، النشطة بالفعل منذ سنوات، ولا سيما في إطار تحالف الساحل، وهو منصة دولية لتعزيز التعاون بين الجهات المانحة النشطة في منطقة الساحل”.

واستقبل رئيس الجمهورية سيرجيو ماتّاريلا لاحقا الضيف الأمريكي بمقر الرئاسة في (قصر كويرينالي).