الرئيس الإيطالي لغيتس: عدم خفض الالتزام المالي لأفريقيا رغم الأزمات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا على أنه “يجب علينا ألا نقلل من الالتزام المالي (تجاه أفريقيا) على الرغم من الأزمات الدولية”.

جاء ذلك لدى استقبال رئيس الدولة، مؤسس شركة ميكروسوفت بيل غيتس في قصر (كويرينالي)، مقر رئاسة الجمهورية الإيطالية الجمعة.

ووفقا لمذكرة مقتضبة لديوان الرئاسة، “لم يتوانَ (ماتّاريلا) في التأكيد على الحاجة إلى التدخلات التي تستهدف القارة الأفريقية، مع تركيز الاهتمام على القضايا المتعلقة بالتنمية والصحة الدولية”.

وخلص بيان الرئاسة الى القول، إنه “تم أيضاً خلال اللقاء مع المستثمر الأمريكي، تبادل وجهات النظر حول الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي ومخاطره”.