مقررة أممية: إسرائيل انتهكت القانون الدولي في غزّة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مدريد ـ قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، إن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بقصف قطاع غزّة، تدمير أحياء بأكملها وقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني.

وأضافت المسؤولة الأممية المعنية بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في مؤتمر صحفي بمدريد الجمعة، إن “إسرائيل قد ارتكبت سلسلة من الأمور غير القانونية إلى حد كبير”. وأكدت على “وجوب احترام القانون الإنساني الدولي لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال: المدنيون، أسرى الحرب، المرضى والجرحى”.

وذكرت الباحثة المنتسبة لمعهد دراسة الهجرة الدولية بجامعة جورجتاون الأمريكية، أن ما سلف ذكره، “يعني التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وضمان أن تكون الهجمات العسكرية متناسبة لتجنب إلحاق ضرر مفرط بالسكان”.

وأوضحت كبيرة المستشارين المعنية بالهجرة والتشريد القسري بمركز بحوث متخصص لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، أنه “بدلاً من ذلك، ما حدث كان أكثر من 100 يوم من القصف العنيف”، وأن “في الأسبوعين الأولين، تم استخدام 12 ألف قنبلة، تزن حوالي الطن، في مناطق مزدحمة للغاية”.