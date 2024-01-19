زعيمة الحزب الديمقراطي الإيطالي تحذر من إرسال الأسلحة لإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شددت الامينة العامة للحزب الديمقراطي الإيطالي، إيللي شلاين على أنه “ينبغي أن نطرح على أنفسنا مسألة تجنب تأجيج هذه الصراعات، وتجنب إرسال أسلحة إليها كتلك في الشرق الأوسط، وفي هذه الحالة إلى إسرائيل”.

وأضافت اليوم الجمعة، خلال ندوة للحزب “لأننا لا نستطيع المخاطرة باستخدام هذه الأسلحة لارتكاب ما يمكن اعتباره جرائم حرب”.

ورأت زعيمة الحزب المعارض للائتلاف الحاكم في إيطاليا أنه “يتعين علينا كاتحاد أوروبي أن نقدم مساهمتنا وإلا فسوف يُحكم علينا بعدم الأهمية”.

وفي إشارة إلى تصويت البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بشأن الوضع في قطاع غزة، قالت “بالأمس، تمت الموافقة على قرار لوقف إطلاق النار ومن العار أن كتلة حزب الشعب، بتعديل نصه، أفسدت هذا القرار من خلال خلق ظروف مستحيلة لوقف إطلاق النار الذي يجب أن يكون فوريا بدلا من ذلك”، حيث يشترط القرار غير الملزم افراج حركة حماس عن الرهائن ونزع سلاح الحركة.