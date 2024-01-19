بوريل: روسيا تهديد وجودي ليس فقط لأوكرانيا، بل وأيضاً للاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن “الإمبريالية الروسية تشكل تهديداً وجودياً ليس فقط لأوكرانيا، بل وأيضاً للاتحاد الأوروبي”.

وقال بوريل، متحدثًا اليوم الجمعة في جامعة بلد الوليد، في منطقة قشتالة وليون، إحدى أقدم الجامعات الاسبانية بمناسبة منحه درجة فخرية، إن أوروبا “تعيش الآن لحظة ديموسثينيس، في إشارة إلى رجل الدولة الأثيني العظيم الذي، قبل أكثر من 300 عام من ميلاد المسيح، حشد مواطنيه بخطاباته الشهيرة للدفاع عن استقلال أثينا، في مواجهة تهديد الإمبريالية المقدونية”.

وقال “أعتقد أنها مقارنة مناسبة، لأنه حان الآن دورنا لمواجهة إمبريالية قوة نووية عظمى لا تهدد أوكرانيا فحسب، بل تشكل تهديدا وجوديا للاتحاد الأوروبي”، على الرغم من “ادراكنا أنه ليست كل الدول الأعضاء ترى الأمور بهذه الطريقة”.