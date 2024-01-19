البابا محذّراً: التعليم يغدو استثماراً مالياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ حرص البابا فرنسيس على لفت الأنظار إلى أن مؤسسات الكنيسة يجب أن تؤكد طبيعتها المختلفة وانطلاقها من منطق مختلف، وذلك في زمن أصبحت فيه حتى الجامعات مكانا للاستثمار المالي وكأنها بورصة.

ولدى استقباله الجمعة وفدا من الاتحاد الدولي للجامعات الكاثوليكية، لمناسبة احتفاله بالذكرى المئوية الأولى لتأسيسه، رحب البابا بالجميع، وشكر الجامعات على ما تقوم به من رسالة مشجعا على المضي بها قدماً. وأضاف أن “الدين ليس وحده ما يشكل هوية الجامعات الكاثوليكية”، بل كذلك ما وصفه بـ”أنسنة توضح أن للبشر قيما يحب احترامها”.

وذكر فرنسيس أن “هناك في العالم اليوم حوالي ألفَي جامعة كاثوليكية، فلنتخيل القدرات التي يمكن أن يطورها تعاون أكثر كفاءة وفعالية من خلال تعزيز هذه المنظومة”، مبيناً أن “علينا، في زمن يطبعه التفكك، التحلي بشجاعة السير في الاتجاه المعاكس، لحمل عولمة الرجاء والوحدة والوفاق بدلا من اللامبالاة والاستقطاب والنزاعات”.

وذكّر البابا بأن “الاتحاد تأسس عقب أكثر الحروب بشاعة، كأداة تقود إلى المصالحة والتنشئة على السلام والمحبة بين البشر”. وأردف: “أننا ومع الأسف نحتفل بهذه الذكرى المئوية الأولى بينما تدور حرب عالمية ثالثة مجزأة، ومن الضروري بالتالي أن تكون الجامعات الكاثوليكية رائدة في بناء ثقافة السلام”.

وأشار بيرغوليو إلى أن “المشاريع التربوية لا تقوم فقط على برامج جيدة وتوفُّر ملائم للوسائل أو الإدارة الجيدة، بل على الجامعة أن تنبض بشغف أكبر من هذا وأن يُلمس فيها بحث مشترك عن الحقيقة والمعنى، وذلك في جماعة معرفة يمكن فيها أن نلمس باليد سخاء المحبة”.

ودعا فرنسيس في هذا السياق ضيوفه إلى “الحفاظ على الشغف الأصلي”، مشددا على أنه “لا يكفي منح شهادات أكاديمية، بل يجب على الجامعات الكاثوليكية أن تحْيي وتحرس لدى كل شخص الرغبة في أن يكون، وأن تحفز على اكتشاف الدعوات الخصبة”.