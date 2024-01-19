مسؤول أمني إيطالي: التزام استثنائي للحكومة والداخلية بالأمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد مسؤول أمني إيطالي، أن التزام الحكومة ووزارة الداخلية مستمر بضمان الأمن الوطني للمواطنين، والذي يظل أولوية أساسية.

وقال وكيل وزارة الداخلية نيكولا مولتيني معلقاً على الخطة الجديدة لتعزيز الأمن والسيطرة على الأقاليم بتعزيز عملية (طرق آمنة)، إنه “بعد تعزيز توظيف أفراد الشرطة وتخصيص مبلغ كبير قدره 1.5 مليار يورو في قانون الميزانية لتجديد عقود قطاع الأمن والدفاع، ترد إشارة استثنائية أخرى للاهتمام بأمن المواطنين الإيطاليين”.

وأشار مولتيني بهذا الصدد، إلى أن “1400 عسكري آخرين من المقرر أن يشاركوا في فرق عملية الطرق الآمنة للجيش، ليبلغ مجموعهم 6800 جندي لحراسة كامل التراب الوطني”، وبذلك “حافظت الحكومة ووزارة الداخلية على التزام جديد، إذ تعتبران الأمن اليوم أولوية وشرط مسبق حقيقي لتنمية البلاد وإعادة إطلاقها. فالأمن يضمن التماسك الاجتماعي، التعايش المدني وصون الشعور بالمجتمع”.

وخلص وكيل الوزارة قائلاً: “بقناعة حقيقية وارتياح، يمكننا أن نعلن أنه بالنسبة لهذه الحكومة، لم يتم تأكيد الأمن كتكلفة، بل كاستثمار مهم. ومع الوزير بيانتيدوزي والحكومة بأكملها، نظهر أننا نهتم بحماية الإيطاليين والحرص الملموس والمستمر على أمننا القومي”.