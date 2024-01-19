البابا يدعو لوقف تدمير البيئة بمنطق جشع قاتل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا البابا فرنسيس أثناء لقائه ممثلا عن السكان المتضررين من مأساة فايونت قبل ستين عاما، إلى “الكف عن تدمير البيئة بالجشع القاتل”.

وكانت الكارثة قد وقعت في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1963، في الحوض الكهرومائي الاصطناعي لسيل فايونت بالوادي الذي يحمل الاسم نفسه (على حدود مقاطعتي فريولي فينيتسيا جوليا وفينيتوـ شمال)، مع انهيار أرضي أدى إلى فيض مياه البحيرة وغمر مدينتين قريبتين شاطئها، في حين علت موجة المياه لتدمر قرى قاع وادي فينيتو، وتتسبب بمقتل 1917 شخصاً.

وبهذا الصدد، أشار البابا إلى أن “الماء مفيد ومتواضع، لكنه أصبح رهيباً ومدمراً في حالة فايونت”، أو أنه “يتعذّر الحصول عليه بالنسبة لكثيرين ممن يعانون اليوم في أنحاء العالم، من العطش أو يفتقرون إلى مياه الشرب”.

وقال بيرغوليو: “نحن بأمسّ الحاجة إلى نظرة القديس فرنسيس التأملية والمحترِمة، للتعرف على جمال الخليقة ومعرفة كيفية ترتيب الأمور بشكل صحيح، والتوقف عن تدمير البيئة بمنطق الجشع القاتل والتعاون بشكل أخوي في تطوير الحياة”.