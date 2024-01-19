إيطاليا: إصابات كوفيد 9675 والضحايا 258 الأسبوع الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية استمرار المعطيات الخاصة بوباء كوفيد 19 بالانخفاض في أرجاء البلاد.

ووفقاً للنشرة الأسبوعية لوزارة الصحة، ففي الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 كانون الثاني/يناير، تم تسجيل 9675 حالة إيجابية جديدة من ناحية الإصابة بالعدوى”، التي “تراجعت إلى نسبة 53.8% مقارنة بالأيام السبعة السابقة”، عندما كانت قد بلغت 20,945. بينما “وقعت 258 حالة وفاة، مقارنة بـ355 في الاستطلاع السابق”، أي بتراجع بـ27.3%.

وأشارت المعطيات إلى “انخفاض أكبر لمعدل حالات الإصابة بالعدوى، أي بما يعادل 5.3%، وبتقلص بفارق 3.9 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع السابق، (كانت بنسبة 9.2%)”، استنادا إلى “180,932 تحليل كشف عن العدوى تم إجراؤه”، أي بانخفاض بـ20.1% مقارنة بـ226,569 مسحة في الأيام السبعة السابقة.

وتابعت النشرة الصحية: “كما انخفضت معدلات حالات الاستشفاء، ليبلغ معدل شغل أسرة المجال الطبي بالمستشفيات اعتبارًا من 17 كانون الثاني/يناير، نسبة 6٪”، مع 3723 مريضًا في المستشفيات، مقارنة بـ8.2٪ (ما يعادل 5131 شخصاً) حتى العاشر من الشهر ذاته”.

أما بالنسبة لأقسام العناية المركزة، فقد “بلغ معدل إشغال أسرّتها حتى 17 كانون الثاني/يناير 1.9% (أي 167 مريضًا في المستشفيات)، مقارنة بـ2.4% (213 شخصاً) حتى 10 كانون الثاني/يناير”.