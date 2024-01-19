ميلوني تلتقي أردوغان غداً: تركيز على الهجرة وأزمتي أوكرانيا والشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت الحكومة الإيطالية، أن رئيستها جورجا ميلوني ستتوجه غداً إلى إسطنبول، حيث من المتوقع أن تتناول وجبة عشاء مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت مصادر دبلوماسية إيطالية، أنه “بعد المحادثات التي جرت بين الزعيمين على هامش الاجتماعات متعددة الأطراف في بالي، فيلنيوس، نيويورك ودبي، تعد هذه الزيارة الأولى لرئيس الوزراء إلى تركيا”، وذلك “في مهمة تهدف إلى تأكيد الطبيعة الإستراتيجية للشراكة على المستوى الثنائي، ضمن حلف شمال الأطلسي وعلى صعيد حوض المتوسط”.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “في قلب المناقشات، يتمحور موضوع تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، تنظيم اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة المقبلة (JETCO) وكذلك تأمين الطريق نحو تعزيز التعاون في مجال الهجرة”.

وقالت، إن “من الطبيعي أن يكون ملف سيناريوهات الأزمات الراهنة محورياً”، أي “الحرب في قطاع غزّة والغزو الروسي لأوكرانيا”، كذلك “على ضوء الرئاسة الإيطالية الدورية لمجموعة السبع أيضاً”.

وأشارت المصادر، إلى أن “ميلوني وأردوغان سيناقشان أيضاً، العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية”.