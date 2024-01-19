المهاجرون والمناخ محور محادثات البابا ورئيس كولومبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلنت حاضرة دولة الفاتيكان، أن البابا فرنسيس استقبل اليوم الجمعة، في مكتبه بالقصر الرسولي، رئيس جمهورية كولومبيا غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو، الذي التقى بعد ذلك، أمين سر العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية، المونسنيور پاول ريتشارد غالاغر.

وأفادت مذكرة فاتيكانية، أنه “خلال المناقشات الودية التي جرت في أمانة سر الدولة، تم الإعراب عن الارتياح للعلاقات الجيدة بين كولومبيا والكرسي الرسولي، مع التركيز على التعاون الإيجابي بين الكنيسة والدولة بهدف تعزيز الحوار والتضامن الاجتماعي، العدالة والمصالحة”.

وقال بيان الكرسي الرسولي، إنه “مع استمرار المحادثات، تم التركيز على الوضع الاجتماعي والسياسي، ظاهرة الهجرة وحماية البيئة في المنطقة”.