إيطاليا: انقاذ 57 مهاجراً بينهم 5 قاصرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت منظمة (أوپن آرمز) غير الحكومية الإسبانية، عن عملية إنقاذ جديدة في منطقة وسط البحر المتوسط، عندما أنقذ طاقمها 57 شخصاً، من بينهم 5 قاصرين.

وأوضحت المنظمة نقلاً عن طاقم سفينتها التي تحمل الاسم ذاته، أن “من بين المهاجرين هناك المدعو حامد أيضاً، وهو طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، فرّ من سورية مع عمه للالتحاق بعائلته”، ولقد “نجح بعملية العبور وتمكنا من إنقاذه قبل وقت قصير من حدوث اضطراب بحري قوي، كان من شأنه أن يعرض حياته للخطر”.

وأضافت المنظمة غير الحكومية، أنه “لهذا السبب، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لنا أن نتواجد في البحر، لصون حياة وحقوق الأشخاص الأكثر ضعفاً، حتى نضمن لهم إمكانية الوصول إلى أوروبا بأمان”.